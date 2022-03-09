Глава "Укроборонпрома" объяснил, как будут выплачивать премии.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал об объявленной ранее акции по выплате премий за похищенную боевую авиационную технику оккупантов.

Об этом он сообщил во время Всеукраинского телемарафона.

"На самом деле эти самолеты стоят в десятки раз больше, чем та сумма, которую мы предлагаем. Безусловно, наши Вооруженные силы, противовоздушная оборона эффективно выполняют поручения и приказы, которые дает высшее руководство государства, и сбивают эти самолеты, но для нас сегодня очень важно то, чтобы наши Воздушные силы пополнялись новыми самолетами. Эта акция направлена ​​на то, чтобы люди, осознающие, что это преступление против человечности - то, что совершает российская армия и Российская Федерация в Украине, могли самолет перегнать в Украину, и в дальнейшем этот самолет будет переоборудован для Воздушных сил. Мы уже получаем первые уведомления с уточнением, как эта акция может быть реализована", - сказал он.

Также Гусев добавил, что компании концерна уже начали ремонтировать трофейную технику неприятеля.

"Мы уже ремонтируем трофейную технику, начали это еще на прошлой неделе. В сотрудничестве и координации с Генеральным штабом мы активно работаем на наших бронетанковых заводах, чтобы эта техника в дальнейшем служила Вооруженным силам Украины и защищала наше государство", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по решению генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрия Гусева, концерн готов выплатить премии за угнанную боевую авиационную технику оккупантов.

В частности, предлагается 1 миллион долларов США за угнанный или трофейный боеспособный самолет, а также 500 тыс. долларов - за захваченный военный вертолет в рабочем состоянии.

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