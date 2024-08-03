Украина нанесла мощный удар по Черноморскому флоту России в Крыму.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина неоднократно наносила удары по Крыму, уничтожив или повредив около половины военных кораблей российского флота, включая одну подводную лодку.

Как пишет Business Insider, наша страна использовала беспилотные летательные аппараты, морские беспилотники и противокорабельные ракеты против флота и Керченского моста, что часто приводило к разрушительным последствиям. Кампания Украины даже заставила российские военные корабли уйти из Крыма на базы в портовых городах Феодосия на дальней стороне Крыма и Новороссийск в России.

Это не только не дает оккупантам использовать полуостров как ключевой логистический маршрут через юг Украины, но портит его привлекательность для российских туристов. Но, как пишет издание, если Украина надеется вернуть Крым, ей понадобится огромная ударная сила, ведь битва за Крым может стать самым тяжелым боем кровавой войны.

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"Вернуть Крым будет чрезвычайно сложно, потому что Крым по сути является островом", — сказал изданию отставной полковник Корпуса морской пехоты США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

"Десант невозможен, потому что Украине не хватает кораблей для перевозки большого количества войск и их тяжелой техники. Кроме того, у России все еще есть самолеты дальнего действия и подводные лодки, которые по сути неуязвимы в море", - пояснил эксперт.

По словам Бэзила Джермонда, эксперта по международной безопасности в Университете Ланкастера в Великобритании, у России есть обширная военная инфраструктура по всему Крыму, которую необходимо будет серьезно повредить, чтобы Украина получила шанс вернуть ее обратно.

Сложное местоположение Крыма осложняет задачу

Военные эксперты и аналитики сообщили BI, что добраться до Крыма непросто из-за его расположения вдали от линии фронта, сильно укрепленных оборонительных линий России и нехватки живой силы и авиации у Украины.

"Крым находится глубоко внутри оккупированной Россией территории и далеко от нынешних линий фронта", - сказал Канчиан.

Россия также значительно укрепила свою линию фронта противотанковыми рвами, лабиринтами траншей, "зубами дракона" и минными полями, при этом большая часть ее обороны находится на севере Крыма.

"Русские сильно укреплены и хорошо защищены в этих районах, и украинцам потребуется время, чтобы сломать эту оборону", - говорит Марк Темницкий, внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета.

Без возможности переправить крупные силы по воздуху или по воде Украина будет вынуждена атаковать через российские оборонительные линии, чтобы приблизиться к Крыму.

Как пишет издание, Украина прибегла к ударам по российским ПВО в Крыму с помощью ракет и дальнобойного оружия. В прошлом месяце военные аналитики из Института изучения войны заявили, что постоянные атаки Украины на российские ПВО могут сделать Крым непригодным в качестве военного плацдарма.

Но они также отметили, что Россия, вероятно, размещает военные объекты вблизи мирных жителей, чтобы попытаться сдержать дальнейшие украинские удары.

"На полуострове живут миллионы граждан, и украинцы не хотят причинять вред мирному населению", — сказал Темницкий.

Возвращение Крыма - возможно ли?

Несмотря на трудности на поле боя, с которыми сталкивается Украина, некоторые эксперты считают, что она может вернуть Крым, имея достаточно оружия, войск и времени. Для этого потребуется пересечь Перекопский перешеек, отделяющий Крым от материковой Украины, или пересечь Сиваш.

Однако для этого Украине сначала нужно прорвать линию Суровикина - сложную систему оборонительных укреплений и препятствий на юге и востоке, через которую Украина никогда не прорывалась.

По словам Сергея Сумленного, основателя немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center, вопрос сейчас заключается в том, "когда Украина накопит столько огневой мощи, не только артиллерии, но и авиации, чтобы им удалось прорвать эти оборонительные линии и затем достичь оперативного пространства" Крыма.

Если украинские солдаты действительно доберутся до Крыма, сказал Сумленный, они смогут уничтожить Керченский мост и последнюю паромную переправу через Азовское море, отрезав все пути снабжения России на полуостров и изолировав российские силы.

Сумленный добавил, что Крым исторически был уязвим для наступлений.

"В истории нет ни одного случая, когда кто-либо мог бы защитить Крым от нападения", — сказал он.

Например, в 1921 году Красная Армия Советского Союза разгромила белогвардейцев и взяла под контроль полуостров, а в 1941 году страны Оси вторглись в Советский Союз во время операции "Барбаросса", а их сухопутные войска осадили Севастополь.

"Поэтому, с моей точки зрения, в тот момент, когда украинская армия появится на сухопутном мосту - Перекопском перешейке - между Крымом и остальной Украиной, россияне столкнутся с очень простым выбором: либо они немедленно отступают из Крыма, либо их убивают или берут в плен", - добавил Сумленный.

Другие эксперты, однако, придерживаются более осторожного тона.

Темницкий говорит, что полномасштабное вторжение с целью вернуть Крым "крайне маловероятно" из-за огромных украинских потерь, которые это повлечет за собой.

Также есть опасения, что Россия может применить ядерное оружие, если ее войска окажутся на грани потери Крыма.

"Из-за своей сложности возвращение Крыма станет последним событием войны, а не промежуточным", - резюмировал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Украина может уничтожить Крымский мост уже в ближайшие месяцы - подробности

Крымский мост может быть уничтожен в ближайшие месяцы, об этом сообщил Кирилл Буданов, руководитель ГУР.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста - УНИАН). Это все требует, скажем так, решения комплексного. Работа идет", - сообщил он.

На уточняющий вопрос о том, может ли Крымский мост исчезнуть в ближайшие несколько месяцев, глава ГУР заверил, что "шансы есть".

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