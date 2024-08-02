По словам главы ГУР, соответствующая работа уже ведется.

Крымский мост может быть разрушен в ближайшие месяцы, ведется соответствующая работа. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста - УНИАН). Это все требует, скажем так, решения комплексного. Работа идет", - сообщил он.

На уточняющий вопрос о том, может ли Крымский мост исчезнуть в ближайшие несколько месяцев, глава ГУР заверил, что "шансы есть".

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Ситуация вокруг Крымского моста

Как писал УНИАН, в июле российские оккупационные войска стянули около 30 барж под незаконно построенный Крымский мост, чтобы защитить его от возможной атаки морских дронов. Соответствующие снимки появились в Сети.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Евгения Ерина, Украина гипотетически может действительно применить морские дроны Magura для удара по Крымскому мосту. Но, по его словам, это будет "комплексное решение", то есть такая атака не ограничится применением одних только морских беспилотников. Вместе с тем сейчас ведется работа по улучшению украинских надводных дронов Magura, в частности по дальности применения.

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