Ракеты якобы перебросили несколькими днями ранее.

Обновлено. США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности, пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

"Неизвестно, когда были предоставлены американские ракеты. Но в последние недели США решили отправить их по-тихому, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после нескольких месяцев публичных споров по поводу того, согласится ли президент Джо Байден отправить ракеты", - сообщил один из чиновников.

Российские войска знают о радиусе действия ракет, и США были обеспокоены тем, что они уберут свое оборудование и вооружение за пределы досягаемости до того, как ракеты смогут быть использованы, сказал источник.

Официальные лица США сообщили CNN, что Украина использовала систему ATACMS для нападения на аэродромы с российской авиацией в оккупированных Бердянске и Луганске.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников передает, что в Украину отправили "в небольшом количестве" ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.

Как пишет Politico, передача ATACMS знаменует собой серьезное усиление защиты Украины администрацией президента США.

"Президент Джо Байден не решался поставить ракетную систему ATACMS, опасаясь эскалации конфликта. Эта передача указывает на то, что расчеты администрации изменились после медленного украинского контрнаступления", - пишет издание.

До этого The Wall Street Journal писал, что ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS по российским военным на территории Украины. Американские ракеты якобы тайно перебросили в Украину несколькими днями ранее, отмечала газета.

Тем временем военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале коротко написал: "Ну, с почином, М74!".

Об ударах ракетами ATACMS по аэродромам с российской авиацией во временно оккупированных Бердянске и Луганске в ночь на 17 октября заявляли российские пропагандисты.

При этом в российских пабликах даже публиковали фото осколков, найденных на месте удара в Бердянске. Утверждалось, что "удар был нанесен версией комплекса "ATACMS: Block-1A" (М39А1)… ракета содержит от 200 до 300 суббоеприпасов M74 и имеет возможность поражать ими цели на дистанции до 300 км".

Официальной информации о получении на вооружение ВСУ ракет ATACMS на данный момент пока нет.

Стоит отметить, что в видеообращении после заседания Ставки 17 октября президент Украины Владимир Зеленский сделал следующее заявление: "Спасибо тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались".

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