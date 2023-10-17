Оккупанты продолжают настаивать, что Украина получила от Штатов дальнобойные ракеты.

Российские пропагандисты продолжают раскручивать версию, что ВСУ якобы ударили по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске американскими ракетами ATACMS.

В частности, рашистский паблик "Grey zone", который связывают с ЧВК "Вагнер", опубликовал фото якобы осколков, найденных после удара по аэродрому в Бердянске.

"На основе имеющихся данных, можно с 99% уверенностью сказать, что противник действительно получил от США и применил тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. В данном случае удар был нанесён версией комплекса "ATACMS: Block-1A" (М39А1), которая содержит в себе ракета содержит от 200 до 300 суббоеприпасов M74, и имеет возможность поражать ими цели на дистанции до 300 км", - заявляют пропагандисты.

Удары ВСУ по аэродромам с российской авиацией

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября украинские бойцы нанесли удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Данные атаки назвали "самыми серьезными" с начала полномасштабного вторжения России.

Россияне сразу же принялись утверждать, что удары были нанесены американскими ракетами ATACMS, которых на данным момент у Украины на вооружении нет. Информации о поставках такого типа вооружения нет.

Позже стало известно, что успешная операция ВСУ по поражению аэродромов в Бердянске и Луганске называется DRAGONFLY. В частности, во время атак украинские бойцы поразили девять российских вертолетов различных модификаций.

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