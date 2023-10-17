Президент подчеркнул, что еженедельно надо демонстрировать успешные результаты и сохранять инициативу.

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего командующие отчитались об успехах Силы обороны Украины в продвижении на фронте и в уничтожении баз российских захватчиков. Об этом президент Украины Владимир Зеленскийсообщил в своем обращении к украинцам.

В частности, на Ставке заслушали важные доклады командующих.

Президент поблагодарил каждого воина, каждую украинскую бригаду, которые крепко держат позиции. Речь идет об Авдеевке, Бахмутском направлении, Марьинке, Шахтерском направлении, Купянске, Запорожском направлении.

"Спасибо тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров - эффективное оружие, как мы и договаривались", - сообщил Зеленский.

"Имеем результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, и это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина как раз нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно надо сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует - каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта - все это имеет значение. Постоянство наших результатов-это постоянство поддержки Украины миром", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, на Ставке заслушали доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона.

"Защита людей. Защита портов. Защита нашего экспорта. Благодарен всем, кто работает ради этого", - добавил президент.

Также, отдельно была обсуждена международная политика, имеющиеся изменения.

"Чиновники докладывали, разведка также. Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ - наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в совместной работе народа - это важно, - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - успехи ВСУ

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины уничтожили девять вертолетов различных модификаций на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Также уничтожены склады боеприпасов, специальная техника, пусковая установка ПВО и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что на южном направлении вблизи Бахмута ВСУ продолжают наступательные действия и оттесняют российских оккупантов.

По данным Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе западнее ивового.

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