В ночь на 17 октября украинские военные успешно атаковали аэродромы с российской авиацией.

В сети появилось новое видео взрывов, которое, как утверждается, было заснято во время ракетного удара бойцов ВСУ по аэродрому во временно оккупированном россиянами Бердянске.

Судя по всему, после "прилета" началась детонация боеприпасов на складе россиян.

Ранее публиковалось еще одно видео, снятое после удара по аэродрому в Бердянске.

Удары ВСУ по аэродромам с российской авиацией

Напомним, в ночь на 17 октября украинские военные совершили успешные атаки на аэродромы, расположенные во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Эти атаки назвали "наиболее значимыми" с начала масштабного вторжения российских войск.

После ударов россияне стали утверждать, что ВСУ использовали американские ракетные системы ATACMS. Однако стоит отметить, что на данный момент нет подтвержденных данных о наличии такого типа вооружения в арсенале Украины, и информации о его поставках также не поступало.

Впоследствии стало известно, что успешные атаки на аэродромы в Бердянске и Луганске назвали спецоперацией DRAGONFLY. В частности, в ходе этих атак украинские военнослужащие поразили девять российских вертолетов.

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