У Киева есть план продолжения боевых действий, несмотря на трудности с контрнаступлением.

Украина в этом году еще будет пытаться добиться успеха на поле боя, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

У Киева есть план продолжения боевых действий, несмотря на трудности с контрнаступлением, а также то, что западные лидеры сейчас заняты конфликтом на Ближнем Востоке, отметил президент.

По его словам, ВСУ всё еще будут пытаться добиться результатов на поле боя в этом году - он уверен, что они добьются успеха.

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На этом же мероприятии Зеленский говорил о том, что его страна может гарантировать: послевоенное восстановление будет свободным от коррупции.

Война в Украине - какие тенденции

Во влиятельном издании The Economist недавно вышла статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Залужный предупреждал, что война в Украине против РФ превращается в позиционную, а это противостояние на истощение, которое выгодно противнику.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил что Украина не находится в патовой ситуации в связи с переходом войны на стадию позиционного истощения. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года все говорили, что Украине не долго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена.

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