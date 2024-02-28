Сейчас перед Украиной встал трудный выбор насчет призыва, считает глава американского аналитического фонда "Потомак".

Продолжается война в Украине против РФ, и 80% профессиональных украинских военных, которые ушли на фронт, когда РФ начала войну в 2014 году, больше нет. В Украине мобилизацию нужно начать до того, как потребность станет критической.

Об этом заявил президент американского аналитического фонда "Потомак", военный эксперт и экс-советник Маргарет Тэтчер Филипп Карбер в интервью "Голосу Америки". "Украинцы решили не призывать много молодежи. И на то есть свои причины. Во-первых, у них есть опытные военные. Мне уже надоело, что люди говорят, мол, у них военные советского образца. Это чушь, украинцы имеют замечательных офицеров. Я не встречал ни одного офицера высшего уровня, под командованием которого я бы или кто-то из моих ребят не гордился служить. Это не значит, что все они идеальные или гении", - заявил он.

По информации Карбера, 80% профессиональных военных, которые ушли на фронт, когда РФ начала войну, в 2014 году больше нет. "Офицеров и военнослужащих, которые пошли воевать, когда Россия начала эту войну в 2014 году, осталось только 20%. То есть 80% профессиональных военных так или иначе уже нет, они недоступны", - сказал эксперт.

Видео дня

По его словам, сейчас перед Украиной встал трудный выбор, призывать ли большое количество гражданских, которые не имеют военного опыта, многие из которых не хотят идти воевать. Однако, считает эксперт, если не начать мобилизовать людей сейчас - может быть слишком поздно.

"Если действительно летом у вас начнется маневровая война в степях в районе, который я описываю - на восток от Днепра и на юг от Полтавы, возможно, даже на улицах Харькова, - если это произойдет, и тогда вы вдруг начнете мобилизовать людей - вы буквально будете пускать тела на ветер. Поэтому мобилизацию надо начать до того, как потребность станет критической. И даже, если вы начнете сейчас, уже будет трудно получить достаточно хорошо обученных людей своевременно", - сказал Карбер.

В центре внимания Украина - мобилизация может измениться

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Его поддержало 243 народных депутата.

27 февраля в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности состоялось первое заседание, где рассматривали правки к законопроекту о мобилизации. Всего подано 4195 правок. Комитет не поддержал норму об ограничении прав людей судами. Речь идет о блокировании счетов и ограничении выезда людей за границу. Однако все нормы дискуссионные, поэтому сейчас речь о предварительном голосовании.

К примеру, поскольку в Кодексе об административных правонарушениях или Уголовном кодексе есть статьи об ответственности за нарушение мобилизационных требований, как вариант, предлагают увеличить сумму штрафов, а не ограничивать права военнообязанных. Также не пришли к согласию по вопросу ограничения консульских услуг для украинцев за рубежом. Этот вопрос также будет дискутироваться в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: