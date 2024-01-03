Авиация совершила заход на 12 районов армии РФ.

Ракетной войска Украины сегодня могут похвастаться богатым "урожаем" на фронте: уничтожено 3 системы противовоздушной обороны России. Также на счету наших защитников 3 артиллерийских средства, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления оккупантов.

Об этом вечером 3 января сообщил Генштаб ВСУ. В ведомстве добавили, что всего в течение 24 часов украинская авиация ударила по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Со своей стороны армия РФ реализовала 6 ракетных и 42 авиационных ударов. Вдобавок враг совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и территориям мирных населенных пунктов.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - резюмировало ведомство.

Украина провела крупнейший обмен пленными с РФ

Вечером 3 января домой из плена оккупантов вернули 230 украинцев - это самый большой обмен, который удалось реализовать Украине. Речь идет о возвращении как украинских военных, так и гражданских граждан.

Освобождены 225 мужчин и 5 женщин. 48 из них имели статус "пропавший без вести". Приехал встречать украинцев председатель ГУР Кирилл Буданов.

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