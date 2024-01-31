Пилоты нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава армии РФ.

Украина поймала в небе управляемую ракету РФ типа Х-59 и налетела авиацией на 14 районов с российскими войсками.

О таких итогах боевых суток объявил Генштаб ВСУ вечером 31 января. По его данным, наши пилоты также уничтожили 1 зенитно-ракетный комплекс России.

"Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам противовоздушной обороны противника", - добавил Генштаб.

Войска оккупантов также использовали авиацию: нанесли 65 ударов с неба, 7 раз применили ракеты. Также в течение суток враг 59 раз обстрелял позиции ВСУ и мирные территории из РСЗО. Генштаб в сводке не говорил о погибших, однако из-за ударов России есть раненые среди гражданского населения.

Украина провела большой обмен с Россией

Сегодня Украина провела большой обмен с Россией: домой из плена вернули 207 украинцев. Среди них 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Хорошую новость нации сообщил вечером 31 января президент Зеленский. Он констатировал, что счастлив и пообещал как лидер государства сделать все, чтобы таких событий было больше.

Позже пресс-секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными уточнил, обменяли ли сегодня кого-то из тех, кого планировали вернуть домой 24 января. Тогда обмен сорвался из-за обвинения РФ, что Украина сбила самолет со своими людьми (со своей стороны Москва не привела никаких доказательств).

Вас также могут заинтересовать новости: