За минувшие сутки удалось ударить по нескольким районам дислокации армии врага.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также ударили по 2 районам дислокации "живой силы" армии РФ в Украине.

По итогу, удалось уничтожить 1 пункт управления, 3 склада боеприпасов и 4 средства артиллерии, уточнил Генштаб ВСУ в своем утреннем отчете за 3 декабря.

Со своей стороны оккупанты реализовали около 20 авиационных ударов по Украине и трижды ударили по украинским территориям ракетами. Также Россия продолжает терроризировать гражданское население обстрелами из РСЗО. За сутки насчитывается не менее 53 ударов. Среди украинцев есть раненые.

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Также Генштаб уточнил, что вчера вечером Россия запустила по Украине 12 дронов типа "Shahed-136/131" и ракету Х-59. Помимо боеголовки, силам ПВО удалось ликвидировать 10 БПЛА.

Россия запустила ночью по Украине БПЛА - детали атаки

Утром 3 декабря в командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что Россия атаковала украинские территории "Шахедами" из района Приморско-Ахтарск. В свою очередь пуск управляемой ракеты Х-59 враг совершил из воздушного пространства Белгородской области. Отмечалось, что воздушные цели атаковали Украину в несколько волн - они летели маршрутом через оккупированную Херсонщину в Николаевскую область.

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