В Пентагоне также отметили, что на шестом месяце полномасштабной войны у России до сих пор нет превосходства в воздухе.

Украина достигла такого уровня обороны, который ставит российскую армию в тупик.

Об этом на брифинге заявили два неназванных чиновника Пентагона, которых цитирует в Twitter корреспондентка "Stars and Stripes" Кейтлин Доорнбос.

По словам одного из них, для такой ситуации есть много причин, среди которых - низкий боевой дух российских оккупантов, а также огромные потери на фронте.

"Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и ликвидации российского командования и управления, а также в уничтожении больших объемов российской техники", - сказал один из чиновников.

Также подчеркивается очень плохая во многих случаях боевая эффективность российских солдат. "Они сажают людей в танки [без подготовки.] Я видел видео, как российский танк едет по кругу. Оказалось, это потому, что водитель не был тренировался и не умел водить танк", - рассказал представитель Пентагона.

Другой старший военный чиновник отметил успехи украинцев на Херсонском направлении.

"Это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, дают преимущество над русскими... Украинцы навалили им как следует, и я думаю, что [Россия] ищет способы, как тут провести пополнение после своих неудач", - сказал он.

А пока российские оккупанты пытаются придумать, как построить понтонные переправы, перебраться через реку и, может быть, вернуться в Крым.

В Пентагоне также отметили, что на шестом месяце полномасштабной войны у России до сих пор нет превосходства в воздухе.

"Это многое говорит о воле украинцев, как в их способности не допустить, чтобы русские стреляли по их самолетам, так и в их способности сбивать российские самолеты", - сказали на брифинге.

Чиновник Пентагона также отметил, что он поражен попытками россиян замаскировать свои потери и в целом захватнической риторикой Кремля.

"На этой неделе я был действительно поражен тем, как российская риторика пыталась замаскировать [свои] потери, и то, что мы увидели, было действительно очень экспансионистской риторикой, исходящей из Москвы. Мы слышали, как министр иностранных дел Лавров опроверг прежние заявления своего правительства о том, что оно добивается смены режима в Киеве... Мы также видели, как бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграмм-канале карту, на которой изображена Украина, поглощенная Россией и ее соседями", - отметил старший чиновник Минобороны США.

Он также рассказал о "пугающем отчете" Национального совета по разведке, в котором говорилось о как минимум 18 так называемых фильтрационных лагерях, где украинцы содержатся в нечеловеческих условиях.

Говоря об оружии для Украины в Пентагоне отметили, что у Киева все еще осталось несколько тактических беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost. По их словам, США поставят еще одну партию в августе согласно утвержденному пакету военной помощи.

"Цель здесь состоит в том, чтобы убедиться, что, когда им понадобятся эти системы, у них есть эти системы, [и] что мы сможем обеспечить регулярные поставки в будущем", - подчеркнули в Минобороны США.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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