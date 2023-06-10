Отмечается, что Украина стремилась продвинуться в юго-восточной части Запорожской области.

На юго-востоке Украины продолжились ожесточенные бои, поскольку киевские силы перешли в крупное контрнаступление. Похоже, силы обороны встретили ожесточенное сопротивление со стороны российских подразделений, закрепившихся на укрепленных позициях.

Издание The Washington Post пишет, что президент Украины Владимир Зеленский заявил рано утром в пятницу, что "идут очень ожесточенные бои" на востоке Донецкой области, в том числе в городе Бахмут, который Россия якобы захватила в прошлом месяце. Зеленский намекнул на некоторые успехи, но не сообщил подробностей. "Бахмут — молодец", — сказал президент. "Шаг за шагом."

В некоторых районах украинские силы смогли воспользоваться ротацией российских войск, по словам Сергея Череватого, пресс-секретаря восточного командования Украины, поскольку боевики из военизированной группы "Вагнера" были заменены регулярными российскими войсками.

Видео дня

"Те подразделения, которые вступают, еще не до конца знают местность и не провели соответствующей разведки и согласования, мы нанесли удар и уже несколько дней ведем штурмовые операции", — сказал Череватый.

Украина также стремилась продвинуться в юго-восточной части Запорожской области, которую российские войска месяцами укрепляли минами и траншеями. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска "активно оборонялись" вокруг Орехова, небольшого города в 60 милях к северо-востоку от Мелитополя, столицы оккупированного Россией региона.

Комментарии Маляр стали первым подтверждением высокопоставленным украинским чиновником того, что контрнаступление идет в Запорожье, где, как надеется Киев, его войска смогут продвинуться на юг и сломать "сухопутный мост", соединяющий материковую часть России с оккупированным Крымом, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, что украинские силы перешли к наступательным действиям после нескольких месяцев на оборонительных позициях в городе Великая Новоселка в Донецкой области.

За 36 часов с начала контрнаступления Украины политическое или военное руководство страны не сообщило о каких-либо значительных успехах, что указывает на то, что этот этап войны, вероятно, будет намного сложнее, чем аналогичные кампании осенью 2022 года, в которых Киев использовал сладбости российской обороны, в том числе перегруженные линии снабжения для восстановления территории в Харьковской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, впервые рассказал о новой кампании Украины, заявив, что "все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились". Выступая перед журналистами после встречи лидеров СНГ в российском курортном городе Сочи, Путин признал, что там шли ожесточенные бои, но сказал, что украинские силы не достигли ни одной из своих целей. "Но наступательный потенциал войск киевского режима все же сохраняется", — добавил он.

В четверг, 8 июня, российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало кадры с беспилотника, которые подтвердила The Washington Post, на которых видно уничтожение нескольких украинских военных машин в Запорожье. По словам двух военных аналитиков, машины были частью колонны, в которую входили танки Leopard 2 немецкого производства, что является признаком того, что Украина начала развертывать более современное вооружение, предоставленное ее западными союзниками. Украинские военные перешли в контрнаступление, чтобы вытеснить российских оккупантов

Высокопоставленный представитель западной разведки сообщил The Post, что на данный момент Украина, похоже, сдерживает свою самую значительную огневую мощь, отметив, что более крупный удар "еще не нанесен". Он говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные разведданные.

Долгожданное контрнаступление развернулось в то время, когда осажденные экстренные службы Украины и российские оккупационные власти пытались отреагировать на углубляющийся гуманитарный кризис на юге Херсонской области, где во вторник, 6 июня, после обрушения Каховской дамбы, контролируемой Россией, произошли разрушительные наводнения.

Украинские официальные лица настаивают на том, что Россия разрушила плотину, устроив взрыв на Каховской ГЭС. В пятницу службы безопасности Украины опубликовали запись телефонного разговора якобы между двумя российскими военнослужащими, которая, по утверждению Киева, является свидетельством российского саботажа.

"Это были не они", — говорит на записи голос, который украинцы назвали российским солдатом, используя ругательство в отношении разрушения дамбы. "Это были наши".

"Там была наша диверсионная группа, - говорит второй солдат. - Они хотели напугать этой плотиной. Это пошло не по плану. Это было больше, чем они планировали".

The Post не смогла самостоятельно проверить подлинность записи, а США публично не опубликовали определение того, что произошло на плотине, или кто - если кто-либо - несет за это ответственность.

В то время как оценка обрушения все еще продолжалась, высокопоставленный представитель западной разведки указал на несколько факторов, указывающих на вину России, а именно на то, что Россия контролировала участок плотины, где гидроагрегат вписывается в общую конструкцию — уязвимое место, которое можно было использовать для разрушени плотины, которая в остальном считалась прочной.

"Если у вас есть доступ к внутренней части плотины, как у них, вы потенциально можете использовать эту уязвимость так, как не смог бы кто-то другой", — сказал чиновник.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в разрушении плотины, заявив, что Киев осуществил нападение, чтобы "лишить Крым воды" и отвлечь внимание от неудач на поле боя. Россия не представила доказательств, подтверждающих это утверждение, и не объяснила, как Украина напала на плотину, которую Россия захватила в начале своего вторжения в 2022 году.

По сообщению МВД Украины, в результате наводнения погиб по меньшей мере один человек, тысячи людей были эвакуированы, многие ожидают спасения. Число погибших было выше в оккупированных россиянами районах на восточном берегу Днепра, где некоторые города и села были полностью затоплены, а жители жаловались, что помощь прибывает медленно.

Владимир Сальдо, назначенный Россией глава оккупированного Херсона, заявил, что по меньшей мере восемь человек погибли на затопленных территориях, находящихся под контролем России, и 5800 человек были эвакуированы, "из них 243 ребенка, 62 человека с ограниченной подвижностью".

Россия и Украина обвиняют друг друга в продолжающихся обстрелах Херсона, что усугубляет страдания жителей, пытающихся спастись от наводнения. По словам украинских официальных лиц, в четверг, 8 июня, четыре человека погибли и по меньшей мере 17 получили ранения в результате четырех отдельных артиллерийских обстрелов российских войск по Херсону и его окрестностям.

Неясно, как наводнение на оккупированном восточном берегу Днепра повлияет на военные действия Украины в Запорожье. Некоторые российские военные позиции были уничтожены наводнением, но возможности Украины перебрасывать войска через этот район сейчас сильно ограничены.

Поток воды через разрушенную плотину из Каховского водохранилища будет продолжаться текущим темпом в течение следующих семи-восьми дней, заявил в эфире национального телевидения директор Государственной гидроэнергетической компании Украины Игорь Сырота.

Обрушение дамбы также может иметь последствия для Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время принадлежит России, которая использовала воду из водохранилища для охлаждения. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси назвал ситуацию "шаткой". По словам Гросси, станция все еще откачивает охлаждающую воду из водохранилища, но пока неясно, когда и на каком уровне водохранилище стабилизируется.

В другом месте в Украине российские силы осуществили два отдельных ракетных обстрела в центральных районах Черкасс и Житомира в четверг вечером и рано утром в пятницу, в результате чего погиб один человек и 11 получили ранения, по словам региональных лидеров.

В пятницу насилие продолжило распространяться на российскую территорию, когда беспилотник врезался в жилой дом в западном городе Воронеже. ТАСС сообщило, что беспилотник нацелился на местный авиазавод, но вместо этого упал на жилой район после того, как его перехватили, ранив трех человек и побудив губернатора объявить чрезвычайное положение.

"Киевский режим продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома", — заявил Песков.

Артиллерийские и беспилотные обстрелы также нанесли удар по Белгородской области на западе России. По словам губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова, в Шебекинском городском округе, примерно в четырех милях от Украины, упало около 200 видов боеприпасов и артиллерийского огня, по меньшей мере три человека госпитализированы с осколочными ранениями.

В последние дни в регионе участились обстрелы, и тысячи жителей были эвакуированы из нескольких приграничных городов России. На фотографиях из города Шебекино, сделанных ранним утром в пятницу, 9 июня, видны сгоревшие дома и многоквартирные дома.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

8 июня The Washington Post сообщило о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. При этом Минобороны Украины отметило, что оккупантов вынудили перейти "к активной обороне". Кроме того, в сети появились видео с пленными россиянами, а на одном из роликов видно, как вражеская группа покидает свои позиции.

Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг укахал, что основной удар в контрнаступлении ВСУ пока не нанесен.

Вас также могут заинтересовать новости: