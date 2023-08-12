Актуальные данные уточнил Сергей Череватый.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, но взамен несут потери.

Комментируя текущую ситуацию на этом участке фронта в эфире телемарафона, он отметил, что враг пытается атаковать позиции украинских войск, усилить эскалацию и перехватить инициативу.

"За эти сутки, в частности в районе Ивановки и Синьковки происходили главные атакующие действия. Восемь раз враг пытался атаковать наши позиции. 328 раз наносил удары всеми видами и калибрами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня", - сообщил Череватый.

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Кроме того, российские захватчики совершили 10 авианалетов боевыми вертолетами и штурмовой авиацией.

"В ходе отражения вражеских атак было уничтожено 69 оккупантов, 97 ранены. Подбиты два танка Т-72, три бронеавтомобиля", - рассказал спикер.

Также были уничтожены гаубица, миномет, два беспилотника и командно-наблюдательный пункт врага, отметил он.

Отдельно Череватый остановился на попытках россиян развернуть резервы на Купянском направлении. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии существенного прогресса армии РФ в течение длительного времени.

Относительно ситуации на Бахмутском направлении Череватый рассказал, что там Силы обороны Украины давят на врага и удерживают инициативу. Со своей стороны оккупанты 438 раз за сутки били по позициям украинских войск различными артиллерийскими системами и совершили два авианалета.

"Произошло семь боестолкновений, во время которых мы уничтожили 47 оккупантов, 93 ранили", - отметил он.

Также были уничтожены вражеская боевая машина пехоты, пушка, противотанковый ракетный комплекс, склад с боеприпасами и два беспилотника.

В то же время начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона рассказал, что в рамках эвакуации из Купянского района было вывезено более 90 человек, из них 35 детей.

"Это цифры, которые прошли через нас, через регистрацию. Но мы должны еще сообщить о том, что есть люди, которые осуществляют перемещение из тех населенных пунктов, которые подпадают под обязательную эвакуацию, и они перемещаются в пределах самого района", - отметил он.

В целом же, напомнил Канашевич, в 53 населенных пунктах, подпадающих под обязательную эвакуацию, проживает около 12 тысяч человек.

Оккупанты сосредоточили усилия на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних недель российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на Купянском направлении в Харьковской области, где сконцентрировано их многотысячное войско.

10 августа украинские власти объявили об обязательной эвакуации гражданских лиц в 53 населенных пунктах вблизи Купянска из-за интенсивных российских обстрелов и авиаударов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что цель российских войск, которые усиливают наступление вблизи Купянска,- оттянуть сюда украинские войска, задействованные на более важных в оперативном плане участках фронта.

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