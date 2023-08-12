Только за минувшие сутки в зоне ответственности уничтожены два вражеских склада боеприпасов, 12 единиц вражеской техники, среди которых два катера, ЗРК "Стрела".

Враг на юге уже существенно чувствует "дыры" в логистике благодаря "бавовне", которая является результатом работы сил обороны Украины.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона единых новостей. "Обстрелов становится меньше и характерным признаком их является то, что использование снарядов значительно меньше. За сутки враг обстрелял украинские позиции более 50 раз в нашей зоне ответственности. Это и на Николаевском направлении, там где они бьют с берега Кингбурской косы и с левого берега (г. Днепр) Херсонщины, но при этом использовали примерно 220 снарядов. Если раньше, при интенсивности 50 обстрелов за сутки это было 300-400 снарядов, то сейчас мы чувствуем, что им не хватает того, чем они пытаются давить на мирное население. И это является результатом нашей боевой работы", - отметила Гуменюк.

Она сообщила, что в частности за минувшие сутки уничтожены два объекта, где хранились вражеские боеприпасы, одна крупнокалиберная пушка врага.

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"Снова две лодки пошли по курсу русского корабля и вместе с ними разведывательно-диверсионные группы. Общее количество оккупантов, уничтожение которых уже удалось подтвердить, это 15 и данные уточняются. Но общее количество техники - 12 и среди этих единиц техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Стрела". Враг пытается продолжать давление, но существенно чувствует дыры в логистике, которые мы обеспечили и до этого. Поэтому доставка "семян бавовны" продолжается с нашей стороны регулярно, а у них с логистикой проблемы", - сказала Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

Ранее Гуменюк говорила, что враг пытается подтягивать силы и резервы в условиях усложненной и замедленной логистики. По ее словам, эта ситуация очень существенно влияет и на моральный дух врагов, в частности они спорят из-за материального обеспечения.

Она также рассказала, что у российских оккупантов в Черном море "небольшая паника" после "определенных событий" (в ночь на 5 августа во временно оккупированном Крыму заявили о серии взрывов неподалеку от Керченского моста, впоследствии стало известно, что из-за атаки морских дронов подбит большой российский танкер Sig): они максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота.

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