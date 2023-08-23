Украинцам нельзя расслабляться, подчеркнул президент.

Украинцы во время полномасштабной войны с РФ победили в том, что не позволили россиянам уничтожить свою страну, но это не окончательная победа.

Украинцы сейчас немного расслабились в мыслях, что мы уже победили, рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге после завершения третьего саммита Крымской платформы. "Мы еще не победили. Мы победили в том, что не дали уничтожить наше государство. И факт, что на сегодняшний день они не способны нас уничтожить – очень важный. Это важная победа военных и народа, который пахал на эту победу. Но это не окончательная победа", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что сначала мы должны деоккупировать все наши территории, а потом вернуть всех наших людей, и поставить в этом точку. "Или – с таким соседом – три точки – поэтому так и хотим в НАТО. Но менять НАТО на наши земле – это нечестный разговор, нечестный диалог и провокация", - заявил лидер Украины.

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Зеленский также рассказал, с какими проблемами наши воины сталкиваются на юге. "Что касается нашего южного направления, как вы знаете, там все очень плотно заминировано и непросто. И люди идут пешком – очень часто идут пешком, чтобы не утратить тот дефицит бронированной техники. Если бы у нас было с запасом – конечно, можно было бы рисковать. Не хочется рисковать как людьми, так и техникой, но это выбор командиров на местах", – поделился президент.

Глава государства отметил, что "прежде всего люди, а потом уже техника". "Мои сигналы – все они знают, я езжу на фронт постоянно, и знаю весь дефицит. Когда ты знаешь, что приедет для бригады сто броневиков, и когда они приходят, из них – бац! – и 20 нужно ремонтировать, так что ты постоянно находишься в ситуации, когда у тебя неполный комплект", – сказал он.

Президент подчеркнул, что никто не плачется, все борются, идут вперед. "Там, где есть ошибки, нужно их исправлять. Они исправляются. Там где тяжело – будет тяжело, мы воюем с Россией. Просто все начали это забывать, давайте откровенно. Когда все сказали, что за три дня нас оккупируют, кто-то был в хаосе, но мы боролись, потому что понимали, что боремся со второй по силе или чем-то там еще (мне все равно) армией мира. Но надо было стоять до конца и выдерживать. Я считаю, что мы выдержали", – заявил Зеленский.