Поле боя очень динамичное, отметил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности.

США не верят, что полномасштабная война в Украине с РФ зашла в тупик.

Украина продолжает освобождать земли "на методической, системной основе", публикует Sky News заявление советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, сделанное во время брифинга. Советник подчеркнул, что украинские воины достигают успехов на юге своего государства, несмотря на нападения РФ.

"Мы все время четко давали понять, что это поле боя очень динамичное. Обе стороны атакуют и обороняются в нескольких точках вдоль очень протяженной линии фронта", - отметил Салливан.

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Ранее некоторые эксперты предполагали, что если Украина во время контрнаступления в ближайшее время не добьется серьезных успехов, то война с РФ может зайти в тупик. Кроме того, сообщалось, что российской стороне выгодно затягивать войну, поскольку она надеется на появление "усталости" на Западе от боевых действий и уменьшение поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Какая ситуация в Украине - война продолжается

Президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия начались. Наши защитники и защитницы смогли освободить немало нашей земли на юге и востоке государства, в частности, на Бахмутском направлении.

Кроме того, были деоккупированы ряд населенных пунктов, в том числе Урожайное Донецкой области. Также наши воины имеют успехи возле села Работино Запорожской области.

В то же время захватчики пытаются двигаться вперед на востоке Украины, в частности, на Марьинском и Авдеевском направлениях и "получают по зубам".

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