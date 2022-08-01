В то же время существует тесная коммуникация с Международным комитетом Красного Креста.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пока не получал от Организации Объединенных Наций никакого сигнала относительно массового убийства украинских военнопленных в оккупированной Еленовке.

Об этом Лубинец сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Могу сообщить, что у нас есть коммуникация с Международным Комитетом Красного Креста, по Организации Объединенных Наций у нас хуже ситуация. Письма, официальные запросы я направляю. Я сделал это в первый день, сразу после трагедии. Какого-то сигнала, даже неофициального, я лично не получал. Я могу это публично подтвердить", – сообщил он.

Примечательно, что после заявления Лубинца пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что ООН получила запросы по расследованию теракта в Еленовке от Украины и РФ, информирует репортер AJ English в ООН Аманда Прайс в Twitter. Рассмотрение запросов якобы продолжается.

"ООН рассматривает запросы Украины и России о проведении расследования смертельного нападения в пятницу на объект, где содержались военнопленные в Еленовке. ООН изучает, есть ли условия, которые сделали бы расследование возможным", – заявил представитель ООН.

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия. Они требуют от организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признание России государством-спонсором терроризма.

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