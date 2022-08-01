Украинский воин намекнул, что массовое убийство пленных повлияет на психику всех пленных

Российские оккупанты после массового убийства украинских военнопленных в Еленовке заставили пленного командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского ("Волина") комментировать теракт.

Видео распространил пропагандист Андрей Руденко.

Россиянин спросил воина, для чего убили украинских защитников, "Волина" ответил, что и сам не понимает для чего убивать людей, которые ждали на обмен.

В ответ на манипулятивные вопросы "Волина" намекнул, что украинских воинов убили русские, чтобы повлиять на психику и моральное состояние других пленных.

"Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Ситуация ужасная, найти слова, чтобы описать ее, – очень трудно. Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику людей, находящихся в плену, и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и у участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают из-за того, что случилось. До сих пор доподлинно не известно, кто погиб. Все в шоке. Объяснений никто не находит, все в трауре. В бараке тишина. Случилась большая беда. Люди прошли через ад. Грубо говоря все ждут дома долгожданной свободы и на финишной прямой происходит такая трагедия", - сказал "Волына".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признание России государством-спонсором терроризма.

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