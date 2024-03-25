Это истерическая реакция России на уничтожение их НПЗ и попытка договориться.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам России показали, что это их слабое место, и у врага началась истерика.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Espreso.TV", комментируя ситуацию по интенсивным обстрелам в течение последней недели территории Украины, в частности, объектов критической инфраструктуры после зимы.

Он отметил, что россияне с этими ударами по украинской инфраструктуре опоздали. "Прошлой зимой они хотели сделать нам большой блэкаут, чтобы было темно, холодно, считая, что население в тылу впадет в депрессию и потребует от власти капитуляции. Но эта вражеская стратегия сработала с точностью до наоборот, потому что люди только объединились", - подчеркнул Дикий.

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Он отметил, что не живет "в голове у Путина", чтобы точно сказать причины таких интенсивных ударов по Украине за прошедшую неделю, но это похоже на истерику.

"Это такая истерическая реакция - попытка найти что-то в ответ на то, что Украина такое нащупала слабое место в этом "колосе на глиняных ногах". Мы с вами воюем против сумасшедшей бензоколонки. Россия и нефть это почти синонимы. И это единственный источник поступления валюты", - подчеркнул Дикий.

По его словам, в России нефти и газа немало, но перерабатывающих и транспортных мощностей не так много, и сделано все очень по советски - несколько гигантов есть, которые очень уязвимы. "И впечатление каждого из них это очень серьезный процент от общей их нефтепереработки", - отметил эксперт.

Он добавил, что их ПВО не способно прикрыть эти НПЗ, потому что с точки зрения защиты большие размеры России являются минусом. По его словам, Украина бьет по техническим узлам, для восстановления которых нужно много времени, а также необходимы западные детали, которые под санкциями. "А там ни одного российского узла в оборудовании нет. И это не чипы, которые можно наколупать из микроволновок или стиральных машин и в сумках в Россию позавозить. Это совершенно другая история. Здесь санкции не обойдешь. Украина нашла слабое место России, нашли куда бить", - подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что сначала был "вброс" в инфопространство, что США запрещают Украине бить по НПЗ. "А нам сейчас безразлично кто нам велит, а кто не велит. Мы увидели, что это работает, что санкции Буданова оказываются гораздо эффективнее, чем санкции от Байдена. Мы их продолжим", - сказал Дикий.

По его словам, горящие НПЗ по всей России от их электората не скроешь. Он отметил, что поэтому враг пытается показать, что удары по НПЗ не останутся безнаказанным для Украины. "Скорее всего, россияне по каким-то закрытым каналам будут посылать сигналы Украине: "Прекратите трогать нашу нафточку и мы тогда отцепимся от вашей энергетики". Такой себе размен. И нам ни в коем случае на этот размен нельзя идти. Перетерпим, перебьемся. Но надо добивать это слабое место, которое мы у них нащупали", - подчеркнул Дикий.

Удары по российским НПЗ - подробности

Как сообщал УНИАН, по оценке Минобороны Британии, удары по объектам России вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. За последнее время Украина атаковала 12 российских нефтеперерабатывающих заводов с помощью беспилотников. В частности, 15-16 марта были нанесены удары сразу по трем крупным НПЗ в Самарской области.

Некоторые из самых отдаленных объектов, которые подверглись атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на прошлой неделе российские оккупанты применили против Украины более тысячи средств воздушного нападения - ракеты, дроны-камикадзе и авиабомбы. За неделю российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "Шахедов", еще почти 700 управляемых авиабомб. Зеленский отметил, что ни одной недели не было за более чем два года этой войны, когда бы Россия воздержалась от террора.

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