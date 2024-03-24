Россияне не могут удержаться от террора даже на одну неделю, говорит президент.

В течение уходящей недели российские оккупанты применили против Украины более тысячи средств воздушного нападения - ракет, дронов-камикадзе и авиабомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.

"За эту неделю, с понедельника и до сегодняшнего дня, российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "Шахедов", еще почти 700 управляемых авиабомб. Ни одной недели не было за более чем два года этой войны, когда бы Россия воздержалась от террора", - сообщил глава государства.

Президент также поблагодарил летчиков, зенитчиков, бойцов мобильных огневых бригад и операторов систем РЭБ, которые противодействуют российским атакам с неба.

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"Конечно, наш воздушный щит требует значительного усиления - мы работаем над этим. Но уже сейчас по крайней мере часть ракет и большинство "Шахедов" наши воины сбивают", - отметил Зеленский.

Воздушные удары агрессора: последние новости

Как писал УНИАН, россияне начали активнее применять коварную и преступную тактику воздушных ударов, известную как double tap, то есть двойной удар. Она заключается в том, чтобы повторно нанести ракетный или бомбовый удар после того, как на место первого удара съедутся спасатели, медики и полицейские. С точки зрения гуманитарного права это является военным преступлением.

Именно такую тактику россияне применили в частности во время удара по Одессе 15 марта, когда погибли более 20 человек. Утром 24 марта россияне по той же тактике ударили по Львову. Как говорят специалисты, эту тактику россияне хорошо отработали еще в Сирии, где их авиация свободно стирала с лица земли целые города.

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