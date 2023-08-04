Алексей Данилов напомнил, что необходимо быть реалистами.

Украина вряд ли вернет себе статус ядерного государства. Проблема заключается не только в политике, но в технологической стороне вопроса.

"Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами - вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, - это сложная вещь", - заявил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие ядерного оружия.

По его словам, есть государства, которые напрямую не владеют ядерным оружием, но его им предоставляют страны НАТО.

Видео дня

"Будет ли это работать в нашем случае - я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа", - подытожил секретарь СНБО.

Отказ от ядерного оружия - главные новости Украины

Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум, согласно которому отказалась от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности. В 2014 году Российская Федерация напала на Украину, чем нарушила договор.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский выступил против восстаноления ядерного статуса Украины. При этом он указал, что Москва не напала бы, если бы у Киева было ядерное оружие.

В свою очередь 42-й президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

Вас также могут заинтересовать новости: