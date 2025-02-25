По словам собеседника издания, разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не является сложной задачей.

Франция готова использовать свои ядерные силы сдерживания для того, чтобы защитить Европу, сообщает The Telegraph.

По информации издания, истребители с ядерным оружием могут быть переброшены в Германию, ведь США угрожают вывести свои войска с континента.

Французский чиновник отметил для The Telegraph, что развертывание истребителей будет посланием российскому диктатору Владимиру Путину, тогда как дипломаты в Берлине предположили, что это будет давить на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое.

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"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", - подчеркнул источник.

В то же время Фридрих Мерц, который станет следующим канцлером Германии после победы на выборах, призвал Великобританию и Францию усилить свою ядерную защиту, ведь он хочет, чтобы Европа была независимой от Америки Дональда Трампа.

Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии после победы на выборах в своей стране в воскресенье, призвал Великобританию и Францию усилить свою ядерную защиту, поскольку он стремится к "независимости" Европы от Америки Дональда Трампа.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с Мерцом перед своим визитом в Белый дом, чтобы представить Трампу свой план европейской безопасности и обороны Украины.

Уже во время своей пресс-конференции с Трампом Макрон заявил, что мир "не должен быть капитуляцией Украины", а также призвал страны ЕС приложить больше усилий для защиты континента.

В The Telegraph напомнили, что арсенал Франции состоит из около 300 ядерных боеголовок в рамках программы "Сила сдерживания" и может запускаться с моря и воздуха.

В то же время британские силы ядерного сдерживания "Трайдент" насчитывают четыре подводные лодки класса "Авангард", которые могут иметь до 16 боеголовок каждая.

Возможность появления ядерного оружия в Украине

Ранее издание The Telegraph писало, что Украина может стать "европейским Израилем", если вернет себе ядерное оружие. В издании отмечают, что после того как президент США Дональд Трамп фактически отверг возможность членства Украины в НАТО, в Киеве стали все чаще обсуждать возможность создания собственной ядерной программы.

В то же время дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что есть все условия для появления в Украине как минимум "грязного" ядерного оружия. По его словам, если вопрос вступления Украины в НАТО исчезнет с повестки дня, то страна будет защищаться от российской угрозы всеми возможными способами.

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