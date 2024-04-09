От поиска целей до поимки нарушителей санкций - война становится все более высокотехнологичной

Искусственный интеллект активно используют украинские военные для усовершенствования своих разработок для борьбы с российскими оккупантами. Украина при помощи ИИ стремиться получить преимущество над Россией,

Издание The economist пишет, что Святослав Гниздовский, основатель киевского Института открытого разума, рассказал о работе, которую проделала его исследовательская группа при помощи ИИ. Алгоритмы просеивали океаны российского контента в социальных сетях и все возможные социально-экономические данные. Все изменения алгоритмы соотнесли с меняющимися настроениями российских "лоялистов" и либералов по поводу возможной участи солдат их страны.

По словам Гниздовского, эта крайне деликатная работа продолжает определять важные решения Украины относительно хода войны, в том числе возможные удары по российскому Керченскому мосту.

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Вооруженные ChatGPT

Украинский полковник, участвующий в разработке вооружений, говорит, что конструкторы беспилотников обычно используют Chatgpt в качестве "отправной точки" для инженерных идей, например, для новых методов снижения уязвимости к российским помехам. По его словам, еще одно военное применение ИИ- идентификация целей.

По словам Максима Зражевского, аналитика компании Molfar, просеивание информации и ее сопоставление позволяет находить от двух до пяти ценных целей в день. После обнаружения эти данные передаются украинской армии, в результате чего некоторые из целей уничтожаются.

Целеуказание осуществляется и другими способами. Литовская компания SemanticForce разрабатывает модели, которые в ответ на текстовые запросы тщательно изучают тексты и изображения, размещенные в Интернете. Многие клиенты SemanticForce используют систему в коммерческих целях, чтобы отслеживать общественное мнение о своих брендах. Однако компания Molfar использует эту модель для составления карты районов, где российские войска, вероятно, испытывают недостаток в боевом духе и снабжении, что может сделать их более легкой целью. ИИ находит подсказки на фотографиях, в том числе с БРЛА, а также в сообщениях солдат в соцсетях.

Он также собирает воедино сведения о слабых сторонах российских вооруженных сил, используя хитрый прокси-сервер. Molfar использует ИИ для создания отчетов о деятельности российских волонтерских групп, которые собирают средства и готовят посылки для наиболее нуждающихся участков фронта.

Кроме того, существует контрразведка. Использование ИИ помогает выявлять людей, которые, по словам Алексея Данилова "склонны к предательству".

По словам Дмитрия Золотухина, бывшего заместителя министра информационной политики Украины, на украинские телефоны часто приходят предложения заработать деньги, делая геолокационные снимки объектов инфраструктуры и военных объектов. Недавно он сам получил одно такое сообщение. По его словам, люди, которые предлагают свои услуги на этом "рынке спецслужб", регулярно попадают в поле зрения украинской спецслужбы СБУ.

Кроме того, сетевой анализ помогает украинским следователям выявлять нарушителей санкций против России. По словам Золотухина, хакеры предоставляют украинским ведомствам "совершенно огромные" кэши украденных бизнес-данных, которые помогают выявлять нарушителей санкций.

Украинский "конструктор"

В ноябре 2019 года Владимир Зеленский, президент Украины, призвал к масштабному развитию использования технологии в интересах нацбезопасности. В результате была создана и запущена стратегически продуманная модель, которая обрабатывает текст, статистику, фотографии и видео.

По словам Андрея Зюзя, начальника штаба НЦБК, модель отслеживает цены, использование телефонов, миграцию, торговлю, энергетику, политику, дипломатию и военные события, вплоть до оружия в ремонтных мастерских.

Насколько все это изменит ситуацию в конечном итоге, пока неясно. Эван Платт из неправительственной организации Zero Line, которая занимается поставками снаряжения для войск и проводит время на фронте, изучая эффективность боевых действий, называет использование Украиной ИИ "светлым пятном". Но есть и опасения, что энтузиазм по поводу некоторых приложений для обеспечения безопасности с помощью ИИ может отвлечь ресурсы, которые могли бы принести больше пользы в других местах.

Еще одним риском является чрезмерная вера в ИИ. Джон Аркилла, заслуженный профессор Военно-морской аспирантуры в Калифорнии, напомнил, что самые большие успехи Украины были достигнуты в начале войны, когда децентрализованные сети небольших подразделений импровизировали. Сегодня, по его мнению, украинский "конструкторский процесс" централизует принятие решений, заглушая творческие искры "по краям". Нем стоит сбрасывать со счетов важность человеческого суждения при использовании любой технологии.

ИИ в войне против России - последние новости

CNN писало, что Украина наносит удары по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы.

Атаки стали возможными благодаря беспилотникам с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий.

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