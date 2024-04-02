Украина наносит смелые удары по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы.
Атаки стали возможными благодаря использованию беспилотников с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий, сообщил CNN источник, близкий к украинской программе по производству дронов.
"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый дрон имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определены заранее с нашими союзниками, и безпилотники придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", – пояснил источник.
Отмечается, что такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона.
"У них есть такая штука под названием "машинное зрение", которая является формой ИИ. По сути, вы берете модель и имеете ее на чипе, и вы учите эту модель определять географию и цель, к которой она направляется. Когда его наконец разворачивают, он способен определить, где он находится", – сказал аналитик из Королевского института объединенных служб, британского мозгового центра Ной Сильвия.
По его словам, такой беспилотник не нуждается в связи (со спутниками), он полностью автономен.
В то же время бывший британский военный офицер и эксперт по борьбе с дронами и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс подчеркивает, что уровень "интеллекта" все еще очень низкий.
"Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии", – сказал он CNN.
CNN обратилась в Министерство обороны Украины и Службу безопасности Украины (СБУ), но никто не захотел комментировать использование технологии ИИ.
Атаки украинских дронов по территории РФ
Во вторник, 2 апреля, в Татарстане атаковали завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", который находится на расстоянии более 1000 км от Украины. В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.
Также 2 апреля дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске в Татарстане. Беспилотник попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Источники УНИАН сообщили, что за атакой на НПЗ в Татарстане стоят СБУ и ГУР.