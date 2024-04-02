Отмечается, что украинские военные инженеры уже продемонстрировали удивительное мастерство.

Украина стремится обеспечить себя собственным оружием для войны с Россией, но на это потребуется время, которого может не быть, пишет The New York Times.

Отмечается, что спустя два года после широкомасштабного вторжения увеличение объемов производства оружия в Украине сигнализирует о потенциальном буме.

Также указывается, что наращивание происходит в решающий момент.

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"Широко распространено мнение, что Украине необходимо восстановить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на Запад, который временами не решался послать сложные системы вооружений, включая средства ПВО, танки и дальнобойные ракеты. Еще неизвестно, удастся ли это сделать вовремя, чтобы изменить траекторию войны", - говорится в публикации.

Но украинские военные инженеры уже продемонстрировали удивительное мастерство в оснащении старых систем вооружения более современной огневой мощью; только за последний год украинские оборонные предприятия построили в три раза больше бронетехники, чем до войны, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет, пишет NYT

Согласно анализу военного бюджета Украины до 2030 года разведывательной фирмы Janes, в этом году финансирование исследований и разработок увеличится в восемь раз - до $1,3 млрд со $162 млн. Военные закупки в 2023 году подскочили до прогнозируемого 20-летнего максимума - почти 10 миллиардов долларов по сравнению с довоенным показателем примерно в 1 миллиард долларов в год.

Некоторые виды оружия сложнее производить в Украине, чем другие. В их число входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые остро необходимы на поле боя, но зависят от импортного сырья и лицензионных прав западных производителей или правительств. Недавно было объявлено, что отечественное производство 155-миллиметровых снарядов "на подходе", но не уточнялось, когда именно.

Тем временем европейские политические лидеры, которые обеспокоены ослаблением американской поддержки, и руководители оборонных предприятий, видящие новые рыночные возможности, продвигают свое военное производство в Украине, отмечается в статье. В то же время, по словам украинских и американских чиновников, ни один крупный американский производитель оружия не объявил о планах открыть производственные линии в Украине.

Производство боеприпасов для ВСУ - что сообщалось

В Институте изучения войны отметили, что США принимают меры для удвоения внутреннего производства артиллерийских снарядов для поддержки Украины.

В Bloomberg рассказывали о новой договоренности между Штатами и Турцией, которая сейчас на стадии обсуждения. Американцы хотят приобрести турецкую взрывчатку, чтобы увеличить производство американских артиллерийских снарядов.

В частности, Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех производственных линий металлических деталей 155-мм артиллерийских снарядов в Техасе с турецкими субподрядчиками.

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