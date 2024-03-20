Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в этом году.

До широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина практически не производила оружия, но сейчас местная оружейная промышленность процветает, пишет The Washington Post.

"Заводы выпускают минометные снаряды, военную технику, ракеты и другие орудия, имеющие решающее значение для военных действий. Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в этом году", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США. Но поскольку пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов застопорился в Конгрессе, оно становится более важным, чем когда-либо.

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К примеру, что касается дронов, которые, как указывается, изменили ход войны, Украина уже производит 90% того, что ей нужно, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, украинские оборонные компании также постараются удовлетворить острую потребность ВСУ в 155-мм артиллерийских снарядах стандарта НАТО. По словам представителя государственной оборонной компании "Укроборонпром", производство начнется не раньше "второй половины этого года".

Отмечается, что наращивать производство украинской оборонной промышленности мешает целый список ограничений – от отсутствия адекватного финансирования до поиска достаточного количества пороха. Мало того, поскольку Украина увеличивает производство оружия, Россия начала атаковать оружейные заводы. Многие ракеты перехвачены, но, как сообщается, некоторые из них нашли свою цель. В качестве защитной меры компании разбивают этапы производства или дублируют их и размещают в разных местах. Некоторые критические процессы происходят под землей. Все это снижает темпы выпуска продукции.

Также в Украине констатируют, что полностью обеспечить потребности армии собственными силами и без помощи союзников не смогут.

"Пока Белый дом пытается получить помощь в размере 60 миллиардов долларов через Конгресс, для Украины появились проблески надежды. На прошлой неделе Европейский Союз одобрил военный пакет на сумму 5 миллиардов долларов, а администрация Байдена объявила, что направит 300 миллионов долларов в качестве помощи, что стало возможным благодаря "непредвиденной экономии средств" по контрактам Пентагона для Украины. Чешская инициатива надеется начать отправку около 800 000 снарядов в ближайшие недели. Однако, все это по-прежнему далеко от потребностей страны", - пишет The Washington Post.

Хватит ли Украине боеприпасов в 2024 году - мнение

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона отреагировал на заявления западной прессы о том, что Украине критически не хватает боеприпасов:

"Вопрос надо раскрыть шире. Чехи нашли для нас 800 тысяч боеприпасов, и это неплохо. При нынешнем темпе ведения боевых действий, мы никогда не выходили за показатели 5000 боеприпасов в сутки. В таком режиме боеприпасов хватит на полноценные полгода. В целом же, в этом году задекларировано около 1,5 млн снарядов для Украины. Если боевые действия будут продолжаться таким образом и в дальнейшем - нам должно хватить".

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