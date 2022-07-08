Подоляк напомнил о недавних успешных ударах ВСУ.

В войне с Россией уже начался определенный переломный момент - только за последнюю неделю ВСУ уничтожили 16 вражеских позиций с российскими казармами и складами с боеприпасами.

Об этом сказал 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Оперативную паузу, которую решил взять враг, Подоляк связывает со значительными потерями в его живой силе, технике и боекомплектах. Логистика у россиян налажена плохо, добавляет он, поэтому они пытаются произвести передислокацию и пополнить силу и технику.

"Потому, непременно, определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами", - заверил представитель ОП.

По словам Подоляка, для перелома важно количество оружия на линии фронта. Оно способно менять положение дел там.

"Все это нужно для того, чтобы правильно строить войну", - пояснил он.

Советник главы ОП также рассказал о панических настроениях у врага - россияне деморализованы из-за их "массовой утилизации".

Да и наши партнеры понимают, что паритет дальнобойного оружия и артиллерии позволит нам эффективно деблокировать украинские территории, добавил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу министра обороны Алексея Резникова, война с Россией может завершиться по одному из трех сценариев.