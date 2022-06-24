Около 300 тысяч квадратных километров Украины покрыто взрывоопасными предметами.

10 лет понадобится саперам, чтобы разминировать украинские земли.

Об этом информирует Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"До 10 лет. Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов", – сказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Представитель ведомства добавил, что подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием территорий после Первой и Второй мировых войн. Хорунжий отметил, что около 300 тысяч квадратных километров Украины покрыто взрывоопасными предметами.

По состоянию на этот момент очищено более 62 тысяч гектаров территории. Обезврежено более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из них около двух тысяч – авиационные бомбы.

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