Глава государства заявил, что Украина об этом четко говорит партнерам.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что каждый российский удар по городам и гражданским свидетельствует, что имеющейся оборонительной поддержки от стран Запада для Украины недостаточно.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

Глава государства рассказал, что сегодня провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Поблагодарил его за решительное осуждение российских псевдореферендумов. Детально обсудили ситуацию на передовой и дальнейшую поддержку Вооруженных Сил Украины со стороны членов Альянса", - заявил Зеленский.

"Каждый новый российский удар по украинским городам, по нашим гражданским объектам доказывает, что имеющейся оборонной поддержки для Украины недостаточно. Мы четко говорим это нашим партнерам. И нас слышат. И это важно", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Зеленский заявил, что российские оккупанты применили против Украины уже более 3800 различных ракет.

Также президент призвал исключить Россию из всех международных организаций. Зеленский сначала назвал пять фактов нарушения Россией международного правопорядка и права.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить всю необходимую военную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл.

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