Обучение будет проходить по двум программам.

Для помощи в гуманитарном разминировании в Украине начнут обучение добровольцев по двум программам подготовки – саперов и идентификаторов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, сегодня самый большой запрос к международным партнерам других стран помочь Украине техническими средствами для гуманитарного разминирования территорий. В то же время, задачу увеличения возможностей личного состава Украина будет решать собственными силами, для этого начинается два типа обучения.

"Мы разработали два типа программ. Одна - для саперов. Это будут люди, которые хотят иметь эту профессию. Обучение на базе ГСЧС будет продолжаться порядка четырех недель. Конечно, там будет серьезный отбор, нужно будет проходить медосмотр и многое другое. Человек потом будет иметь профессию сапера, будет знать, как разминировать",- сообщил Смирнов.

Советник МВД отметил, что вторая программа обучения будет более массовой - это подготовка идентификаторов.

"Обучение будет длиться три дня. Идентификаторы – это люди, которые будут различать и знать виды взрывчатых материалов. Они смогут знать определенную классификацию и смогут вызывать саперов. То есть саперы будут уже ехать по конкретным вызовам и разминировать и разбирать взрывоопасные предметы", - пояснил Смирнов.

Советник МВД отметил, что больше всего работы по гуманитарному разминированию сейчас проводится в Черниговской, Сумской, Киевской областях.

"По состоянию на сегодня более 270 тыс. кв. км неразведанной территории. Если мы говорим о парках, лесопосадках, реках, прудах - там еще не было проведено гуманитарное разминирование, потому что это физически невозможно успеть сделать. Поэтому мы хотим научить достаточное количество волонтеров-идентификаторов, которые будут с этим помогать. В данном случае речь идет не о службе в рядах Вооруженных сил, а о работе ГСЧС. Это все касается именно гуманитарного разминирования территорий, а не военного. До военного разминирования мы дойдем позже, там совсем другая ситуация",- сказал Смирнов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 июня около 270 тыс. кв. км территории Украины требует гуманитарного разминирования, это почти половина всей территории Украины. Требуют обследования также реки, водоемы, водохранилища, а также побережья Азовского и Черного морей. По предварительным подсчетам, заминированная территория может достигать до 19 тыс. кв. км.

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