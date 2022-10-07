Как заявляет Саманта Пауэр, победа в войне будет одержана на поле боя, но для этого также надо укреплять украинскую демократию и экономику.

Администратор Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр отмечает, что Украина должна понимать, что процесс проведения реформ не может ждать завершения войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пауэр сообщила журналистам в Киеве по итогам визита в Украину и после встреч с украинскими властями.

"Конечно, эта война будет выиграна на поле боя. Но также победа одерживается благодаря текущим усилиям Украины по укреплению украинской демократии и ее экономики. И мы снова говорим, что это то, что так разозлило президента Путина – это успех Украины как демократии, как современной экономики, как страны, которая борется с коррупцией", - подчеркнула Пауэр.

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Она отметила, что президент Российской Федерации Владимир Путин именно об этом четко заявил перед полномасштабным вторжением в Украину. По ее словам, речь идет о том, что украинский народ больше всего предан свободе выбора собственного пути, свободному доступу к экономическим возможностям, когда это необходимо. "И чтобы никто другой это не диктовал. И это именно то, что Соединенные Штаты поддерживают (в Украине - УНИАН)", - подчеркнула Пауэр.

Администратор USAID заверила, что, как сказал президент США Джо Байден, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Пауэр сказала, что США никогда не перестанут поддерживать искренние разговоры с различными украинскими министерствами и ведомствами относительно того, как ускорить процесс реформ.

"Реформы не могут ждать завершения войны. Реформы должны идти одновременно с ведением войны, если бы это сложно не было. Но никто не должен об этом слышать от дипломата, администратора USAID или из другой страны. Это то, на чем также настаивает украинский народ", - сказала она.

Пауэр отметила, что Украина также имеет успехи после революции на Майдане в 2013-2014 годах. В частности, по ее убеждению, этот успех наблюдается в реформе децентрализации в областях и вовлеченности гражданского общества к решению местных проблем. "Это не только демократия, но это децентрализованная демократия, которая ближе к людям, чем во многих развитых демократиях во многих частях мира", - сказала Пауэр.

Помощь USAID для Украины: детали

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Пауэр детали ряда программ, разработанных с целью развития в Украине безопасного пространства, и важность реализации плана быстрого восстановления Украины. Он поблагодарил за выделение USAID 55 млн долларов на подготовку теплоснабжающей инфраструктуры Украины к зиме. В частности, USAID предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки инфраструктуры теплоснабжения страны к зиме "во время развязанной Россией брутальной войны". Эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, которое поставляет газ в дома украинцев, учреждений медицины и образования, а также предприятиям во всех регионах страны.

Отмечалось, что около 7 млн украинцев в 19 областях страны почувствуют помощь со стороны USAID.

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