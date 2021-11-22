По словам Кулебы, Путин все еще рассматривает вариант нападения на Украину.

Угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

РФ, говорит он, еще с 2014 года использует различные средства для ослабления Украины. Главная цель Кремля, по словам министра - сделать Украину слабой.

"Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А президент Украины ставит совершенно другую задачу - делать Украину максимально сильной", - сказал Кулеба.

Он подтвердил, что новая наступательная операция - один из вариантов, рассматриваемых Путиным в отношении Украины.

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"Задействует ли он эту опцию, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров", - добавил Кулеба.

Ситуация на границе РФ и Украины: что происходит

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Юрий Годован