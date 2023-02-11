Проект полигона и военного городка рассчитан до 2027 года.

Беларусь в 2023 году начинает строить новый полигон и военный городок в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Как сообщает проект "Motolko.Help", государственная инвестиционная программа Беларуси на 2023 год предусматривает строительство ряда объектов военной инфраструктуры.

Журналисты обратили особое внимание на то, что в 2023 году Беларусь планирует начать строительство нового военного городка и полигона в Гомельской области, вблизи с Украиной. На строительство городка и полигона, проект рассчитан до 2027 года, планируют потратить десятки миллионов долларов.

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Кроме того, предусмотрена реконструкция казармы в военном городке "Лунинец" и возведение пункта технического обслуживания и ремонта в этом же военном городке.

Как Беларусь подыгрывает России

Режим Александра Лукашенко не перестает подыгрывать диктаторскому режиму Путина. По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск у украинской границы.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

В то же время украинская разведка считает, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

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