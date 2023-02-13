Все пункты пропуска с Литвой и Латвией работают, а через границу с Польшей можно перейти только через один пункт.

Франция призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси из-за нового наступления российских оккупантов на Украину.

"В контексте вооруженного наступления, начатого Россией против Украины, и закрытие белорусского воздушного пространства, любые поездки в Беларусь официально не рекомендуются", - отметили в Министерстве иностранных дел Франции.

Граждан, которые находятся в Беларуси, призвали немедленно покинуть страну автомобильным транспортом через пункты пересечения границы с Литвой, Польшей или Латвией. Пассажирам, прибывающим воздушным транспортом, в случае необходимости советуют обратиться за выездной визой в службы МИД Беларуси.

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"Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственным пунктом пересечения границы, доступным для путешествующих, направляющихся в Польшу, является пункт пропуска Брест-Тересполь", - добавили в МИД.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад посольство США призвало своих граждан не приезжать в Россию и срочно оставить ее из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину. Такое заявление появилось на сайте дипломатической миссии.

Ранее американское посольство опубликовало похожее предупреждение 27 сентября через неделю после объявления мобилизации в России. Тогда тоже сообщалось, что в связи с призывом РФ может отказать в признании двойного гражданства, а также дипломаты предупреждали о ограниченные возможности в предоставлении консульской помощи на территории Российской Федерации.

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