Российские самолеты могут продолжить наносить ракетно-бомбовые удары, используя белорусские аэродромы.

На Полесском направлении сохраняется угроза нанесения воздушных ударов по различным объектам, в том числе гражданской инфраструктуре, российскими самолетами.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00, опубликованной в Facebook.

"На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры вражескими самолетами, которые действуют с белорусских аэродромов", - говорится в сообщении.

При этом на Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и начал их дальнейшее перемещение.

Также на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществляет артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе города Белгород и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

В то же время на Волынском направлении обстановка изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь, силами до четырех батальонных тактических групп, продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

Как писал УНИАН, российские захватнические войска разворачивают элементы наступательной группировки на востоке Украины. Кроме того, наблюдается перемещение подразделений восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории Беларуси в РФ.

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