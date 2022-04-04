Также там наращивается командное управление.

Российские захватнические войска разворачивают элементы наступательной группировки на востоке Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 12.00 в социальной сети Facebook.

"Командование противника, с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины, осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления. Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, наблюдается перемещение подразделений восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории Беларуси в РФ. В частности, перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

При этом, по имеющейся информации, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армией (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область Беларуси).

"Одновременно противник завершает перегруппировку и замену подразделений, утративших наступательные способности, с целью возобновления активных наступательных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, для уточнения позиций подразделений Вооруженных сил Украины противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвинково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

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