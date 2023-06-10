Согласно источнику, украинская сторона не знает, где находятся пленные, они под наблюдением охраны и связи с ними нет.

В Венгрии пройдет пресс-конференция с украинскими военнопленными, которые будут критиковать официальный Киев и выражать благодарность РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

Как информирует РБК-Украина, Россия разрешила выезд пленным при условии, что те публично будут критиковать украинские власти.

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких якобы плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и тому подобное. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", - говорится в сообщении СМИ.

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Согласно источнику, украинская сторона не знает, где находятся пленные, они под наблюдением охраны и связи с ними нет. Пленные не могут свободно передвигаться и их бдительно охраняет венгерская сторона.

Россия передала Венгрии украинских военнопленных - что известно

8 июня с участием Русской Православной церкви группу украинских военнопленных якобы передали Венгрии. 9 июня венгерский вице-премьер-министр Жолт Семьен подтвердил, что россияне передали Будапешту 11 украинских военнопленных.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское правительство ничего не знало о переговорах между венгерской и российской сторонами по вопросу украинских военнопленных.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с передачей из российского плена украинских военных Венгрии. Он назвал такой шаг под эгидой РПЦ пиаром.