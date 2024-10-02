Он отметил, что северная часть Угледара все еще контролируется украинскими Силами обороны.

Угледар сейчас - серая зона, и нельзя сказать, что российская армия полностью контролирует город. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" сказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, судя по последней информации, северная часть Угледара, где расположены гаражи, все еще контролируется украинскими Силами обороны, также в самом городе есть некоторые точки сопротивления:

"Поэтому Угледар сейчас выглядит как серая зона. Сказать точно, кто его контролирует, к сожалению, невозможно. Так же невозможно утверждать, что город контролирует российская армия".

Гетьман отметил, что Силам обороны наверняка придется отойти из Угледара.

"Но надо помнить, что спланированный отход - это тоже боевая операция, которая готовится, и она является более организационно сложной, чем наступательные действия или действия в обороне", - отметил он.

Угледар - что происходит в городе

1 октября украинский проект DeepState заявил, что Угледар оккупирован. Сегодня DeepState сообщил, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области.

При этом, по мнению аналитиков Института изучения войны, оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

В то же время NYT писало, что поражение в Угледаре станет как стратегической потерей для украинских военных, так и символическим ударом, учитывая ту центральную роль, которую этот город сыграл в сдерживании российского натиска. Издание отмечало, что потеря Угледара усложнит оборону Покровска и усилит российские линии снабжения.

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