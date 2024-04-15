Значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода.

Спутник зафиксировал последствия авиаудара ВСУ по "Луганскому машиностроительному заводу-100" во временно оккупированном Луганске.

Как видно на спутниковых снимках Planet Labs за 14 апреля, которые опубликовали "Схемы", значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода.

О взрывах в районе завода в Луганске стало известно 13 апреля. Журналисты проекта "Донбасс Реалии", анализируя видео в соцсетях, установили, что поражено было именно предприятие "Луганский машиностроительный завод-100".

Видео дня

Удар по заводу также подтвердил источник журналистов в Луганске и сообщил, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику и находился личный состав армии РФ.

Удар ВСУ по Луганску - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что 13 апреля Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" во временно оккупированном Луганске.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал этот удар "блестящей тонкой операцией" и отметил, что она стала следствием эффективного применения полученного от союзников западного вооружения.

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