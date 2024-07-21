По словам Романенко, надо наносить удары по системе противовоздушной обороны россиян, а также по их аэродромам и летательным аппаратам.

Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал, какие именно вражеские объекты сейчас необходимо уничтожать во временно оккупированном Россией Крыму.

Об этом он сказал в эфире "Radio NV", отвечая на вопрос о ситуации в Крыму, где в нескольких районах прогремели мощные взрывы. Романенко напомнил, что в прошлом году была успешно реализована "концепция действия Сил обороны Украины на Черноморский флот". "Почти боевые корабли были вытеснены с места дислокации. Остались суда на ремонте и так далее. Теперь аналогично спланирована работа в этом году относительно борьбы за воздух", - отметил Романенко.

Он добавил, что пока Украина ожидает истребители F-16, то необходимо наносить удары по системе противовоздушной обороны россиян, а также по их аэродромам и летательным аппаратам, которые там находятся, а также по логистическим хабам.

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Это касается, в частности Джанкоя. "Там были удары и непосредственно по железной дороге, и по резервуарам с горюче-смазочными материалами, и по комплексам С-500, самым последним, новейшим комплексам, которые они пытались завезти и использовать. Потому что предыдущие и С-300... в варианте именно зенитно-ракетного комплекса, и С-400 - модернизация комплексов С-300, - не выполняют задачи по эффективному уничтожению относительно старых американских ракет ATACMS, которые делают свое дело и уничтожают вооружение, технику и живую силу врага", - сказал эксперт.

Он заметил, что с этим пока что не может справиться и С-500 в районе Джанкоя. Так, по словам Романенко, места военных объектов, по которым наносились удары, являются эффективными в реализации концепции борьбы за воздух.

Российские корабли в Крыму

В американском аналитическом центре Atlantic Council's отметили, что Россия вывела корабли из временно оккупированного Крыма, и это свидетельство того, что Украина выигрывает войну на море.

Отмечается, в частности, что успех Украины в битве на Черном море нарушил российскую логистику и усложнил пополнение запасов российских войск на юге Украины, одновременно ограничивая возможности России бомбить украинские цели с военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами.

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