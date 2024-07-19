Целью стал пункт базирования "Новоозерное", где расположены ракетные катера РФ.

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко заявил, что операция украинских военных на озере Донузлав в оккупированном Крыму была направлена на то, чтобы открыть судоходство.

В эфире телеканала "Еспресо" он отметил, что на озере в пункте базирования "Новоозерное" расположены ракетные катера РФ со сверхзвуковыми ракетами "Москит".

"Если суда будут идти через северо-западную часть Черного моря в порты Одессы и Черноморска, то эти катера должны выходить из района мыса Тарханкут и наносить ракетный удар по судам, перехватывая судоходство. Сейчас врагу гораздо сложнее держать этот пункт базирования в безопасности, чем два года назад", - пояснил Рыженко.

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По его словам, украинские военные получили информацию о расположении российских группировок и смогли спланировать и выполнить этот диверсионный рейд.

"Многие военные сооружения, обеспечивающие функционирование пункта базирования РФ, были атакованы и выведены из строя или уничтожены. То есть пребывание катеров, которые поддерживают блокаду центральной части Черного моря, стало гораздо сложнее. Это удачная операция, которая направлена на то, чтобы открыть наше судоходство", - оценил капитан последствия атаки.

Операция на озере Донузлав

Как сообщал УНИАН, этой ночью морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны. В результате атаки пострадали: штаб с пунктом управления; склад боеприпасов и техники; электроподстанция; технические сооружения; огневые позиции врага.

Стоит добавить, что это не первая атака в этом районе. В прошлом месяце сообщалось о взрывах.

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