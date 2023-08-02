Больница Скадовская переполнена ранеными оккупантами, часть из них уже умерли.

После недавних прилетов артиллерийских ракетных систем HIMARS по вражеским подразделениям на острове Джарылгач в Херсонской области российские оккупанты привезли в Скадовскую центральную городскую больницу около 65 своих раненых военных, часть из которых "успешно умерла" на операционных столах.

Как сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на свои источники, также многие вражеские военные ликвидированы на самом острове. При этом оккупанты угрожают расправой местным жителям за распространение информации о потерях и раненых.

ЦЖР сообщает, что в оккупированный Скадовск приехали врачи из Кабардино-Балкарии (Россия), которые будут работать вахтовым методом. Именно представители этой российской республики руководят оккупационной администрацией Скадовска.

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В сообщении указано, что также в Скадовском и Херсонском районах продолжается ротация самих оккупационных войск РФ. "Более" опытных " отправили воевать в Запорожскую область. На местных блокпостах сейчас преимущественно стоят 18-20-летние российские военные, а в Олешки завезли большое количество зэков, которые преимущественно грабят гражданских", - рассказали ЦЖР жители левобережной части Херсонщины, которая находится под оккупацией.

Удары по острову Джарылгач - что известно

Как сообщал УНИАН, остров Джарылгач в Херсонской области оккупанты используют как полигон для подготовки своих военных. Он был оккупирован еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Вчера, 1 августа, Государственная пограничная служба сообщила, что украинские защитники нанесли прицельные ударов по вражеским подразделениям на острове Джарылгач. Силами обороны было запущено 5 ракет HIMARS. Речь шла о большом количестве убитых и раненых оккупантов, а также об уничтожении вражеской техники. В ГПСУ пожелали врагу "адского огня".

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