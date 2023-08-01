Россияне устроили на острове военную базу, но поплатились.

Силы обороны Украины разгромили подразделения оккупантов на оккупированном острове Джарылгач.

Как сообщает "Спротив", ВСУ ударили по оккупационным подразделениям, проводившим тренировки на оккупированном острове. Успешно отработали ракеты HIMARS.

"Представляем вашему вниманию видео с результатами вашей работы. Силы обороны с филигранной точностью уничтожают оккупантов, информацию о которых нам предоставили Вы", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что ВСУ зафиксировали расположение вражеских подразделений с воздуха, а затем по ним ударили пять ракет.

Меткую работу ВСУ на Джарылгаче прокомментировали в Офисе президента. Как отметил глава ОП Андрей Ермак, россияне будут гореть на оккупированном острове.

"Наш Джарылгач. Русские там будут гореть", - прокомментировал он.

Джарылгач в оккупации

Джарылгач - крупнейший в Украине и во всем Черном море остров, принадлежащий к Скадовскому району Херсонской области. Он оккупирован с самого начала полномасштабной войны в Украине.

Джарылгачский залив считается один из наиболее важных и уникальных водно-болотных угодий планеты, а сам оккупированный необитаемый остров Джарылгач, известен своей уникальной природой.

Как сообщал генеральный штаб ВСУ, оккупанты искусственно соединили остров с материком (в районе населенного пункта Лазурное), засыпав переправу песком. На самом острове находится несколько сотен российских военных,территория используется как полигон, а также как место для тренировки мобилизованных и, возможно, размещения складов.

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