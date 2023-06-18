Сухопутный "мост" между островом и материком возник еще в мае прошлого года, сообщили в нацпарке.

В прошлом месяце украинские военные сообщили, что оккупанты искусственно соединили Джарылгач с материковой частью страны, а сам необитаемый остров с уникальной природой был превращен в военный полигон.

Часть залива рядом с Джарылгачом вместе с самим островом входит в состав нацпарка "Джарылгацкий". Его руководитель Ирина Сабашенко сообщила "Украинской правде", что сухопутный "мост" между островом и материком возник значительно раньше, чем об этом сообщил Генштаб – еще в мае прошлого года.

Она подчеркивает, что это не произошло в результате природных процессов, а является результатом деятельности российских захватчиков. Изменения ландшафта заметны на спутниковых снимках, и если бы они были естественными – существующую песчаную перемычку за это время должна были размыть штормы.

Пока остров под оккупацией, единственным достоверным источником информации о состоянии природы Джарылгача остаются спутниковые снимки. Оценить уже нанесенный оккупантами ущерб объективно невозможно, однако эксперты отмечают, что даже если на острове не будут происходить боевые действия, само по себе перекрывание пролива, создание сухопутного "моста" между островом и материком и пребывание там россиян создают серьезные риски для природы.

На этой территории раскинулись более полутора десятков различных поселений, или экосистем, нуждающихся в охране (как приморские лагуны и песчаные дюны). Остров был домом для 250 видов птиц (из них 70 занесены в Красную книгу Украины), краснокнижных китообразных (дельфины афалины и белобочки, морская свинья) и рыб (осетры, севрюга и белуга), уникальных водорослей. Передвижение вражеской тяжелой техники, возможные взрывы и угрозы изливов горючего опасны для экосистем, которые сохранились до нашего времени прежде всего из-за того, что вмешательство человека ограничивалось природоохранным режимом, говорят специалисты.

Ситуация на острове Джарылгач - что надо знать

Джарылгачский залив считается один из наиболее важных и уникальных водно-болотных угодий планеты, а сам оккупированный необитаемый остров Джарылгач известен своей уникальной природой.

Этот остров, самый большой в Украине и во всем Черном море, относится к Скадовскому району Херсонской области и оккупирован с самого начала полномасштабной войны в Украине.

В прошлом месяце Генеральный штаб ВСУ раскрыл информацию о том, что оккупанты искусственно соединили остров с материком (в районе населенного пункта Лазурное), засыпав переправу песком. На самом острове находится несколько сотен российских военных,территория используется как полигон, а также как место для тренировки мобилизованных и, возможно, размещения складов.

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