Погибли отец и маленький сын.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Киевской области, из-за которого погибли отец с маленьким сыном.

"Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику", - отметил он.

Как добавил президент, по предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины.

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"Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - написал Зеленский.

Президент также сообщил, что только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами по Украине:

"Украинцы благодарны всем нашим партнерам, помогающим с системами ПВО и боевой авиацией. Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и громады, но и сильных решений партнеров - решений, которые снимут ограничения на наши защитные действия".

Удар по Киевской области - что сообщалось

Напомним, в ГСЧС сообщали, что 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания после ракетного удара России по Киевской области.

"Ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок", - рассказали в службе.

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