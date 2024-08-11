Всего пострадали три человека.

В ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевской области.

Как сообщает ГСЧС, в результате атаки погибли мирные жители - 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Они оказались под завалами здания и во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими", - отметили в ведомстве.

"Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Ракетная атака на Украину - что известно

Сегодня около полуночи из-за ракетной опасности была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении столицы летят ракеты. В КГВА заявили о работе сил ПВО на подступах к Киеву. Позже стало известно, что регион также атакуют дроны.

Как известно, последняя ракетная атака на Киев и Киевскую область произошла вечером 5 августа. В Киевской областной военной администрации по состоянию на 18:00 6 августа сообщали, что падение обломков были зафиксированы в 2-х районах области.

Тогда враг применил по меньшей мере одну ракету производства КНДР, заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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