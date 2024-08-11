Отмечается, что в рейде в РФ участвуют от 6000 до 10 000 украинских бойцов.

Вторжение на российскую территорию в Курской области - самое рискованное решение президента Украины Владимира Зеленского на данный момент. Оно застало врасплох не только Москву, но и западных сторонников Киева, пишет профессор по оборонным исследованиям из Лондона Майкл Кларк для The Times.

"Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи на Черном море и против российских войск в Крыму не привлекают внимания всего мира, когда армию его страны медленно, но неуклонно вытесняют с большей территории на востоке Украины. Зеленский пытается найти способ остановить или обратить вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор во многом соответствует его стилю: смелый и рискованный", - говорится в публикации.

В издании подчеркивают, что это действительно смелый шаг:

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"Москва не видела ни одного метра своей территории, никем захваченного с 1941 года. Картины из Курской области шокируют российскую общественность, и Кремлю может быть трудно справиться с этим эффектом. Это также вызовет тошноту у некоторых западных лидеров, поскольку элементы наземной техники НАТО теперь используются внутри России - еще один порог преодолен".

Как пишет The Times есть признаки того, что Киев настроен серьезно, - в рейде в РФ участвуют от 6000 до 10 000 бойцов из 22-й и 88-й механизированных бригад, а также из 80-й десантно-штурмовой бригады.

"Украинская армия, очевидно, намерена стоять и сражаться в созданном ею котле, который еще может быть усилен… Киев, вероятно, готов рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы занять здесь хоть какую-то позицию. Критики Зеленского будут утверждать, что это злоупотребление как жизнями солдат, так и тяжелым металлом, в котором Украина отчаянно нуждается", - говорится в публикации.

Вместе с тем автор считает, что этот удар не сможет повернуть ход войны вспять:

"Вместо этого ее военный успех будет измеряться тем, насколько дорого украинцы смогут заставить Москву заплатить за возможное возвращение их территории. Если борьба затянется и цена будет высокой, украинские силы могут ощутить непропорциональную выгоду в других местах".

Бои в Курской области - актуальное

Как писал УНИАН, российские власти не объявили военное положение в Курской, Белгородской и Брянской областях вместо режима "контртеррористической операции", поскольку не хотят предпринимать более радикальных действий на события в этих регионах, считают в Институте изучения войны.

"Кремль, вероятно, решил объявить антитеррористическую операцию - в отличие от военного положения, - чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию. Это демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию", - говорится в отчете аналитиков.

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