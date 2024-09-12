Еще двое работников получили ранения.

В результате обстрела российскими оккупантами Веролюбовки Донецкой области погибли трое штатных работников Международного комитета Красного Креста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения из-за обстрела РФ! Артиллерийский обстрел РФ осуществила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь", - написал он.

Лубинец добавил, что об обстреле уже известно, но "МККК, так же как и МФКК - молчат!".

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"Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ!", - подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.

"Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!", - написал Лубинец.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал: "Еще одно российское преступление войны. Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. По состоянию на сейчас известно о двух раненых - им оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким".

Он отметил, что "в этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь".

"И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что мир должен реагировать жестко и принципиально.

"Нельзя оставаться равнодушным - и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира", - написал Зеленский.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 сентября, начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что утром село Веролюбовка в Донецкой области попало под артиллерийский огонь. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Был уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Также сообщалось, что в ночь на 12 сентября армия РФ атаковала город Конотоп Сумской области. Сейчас в городе ситуация со светом просто критическая, поскольку энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения.

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